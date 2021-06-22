22 Haz 2021 - 16:17- Sağlık G: 22 Haz 2021 - 16:18

Kalbiniz Sıcak Havaları Sizin Kadar Sevmiyor Olabilir

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Yaz ayları ile birlikte hava sıcaklıkları iyice artış gösterdi.

Kalbiniz Sıcak Havaları Sizin Kadar Sevmiyor Olabilir mask
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Ne yazık ki bu durum birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Çoğu kişi, sıcak ve bunaltıcı havalarda göğüs kafesinin sıkıştığından şikayet eder. Bunaltıcı havaların kalbe karşı olan bu olumsuz sonuçlarına karşı önlem alınmazsa sonuçların kalp krizine kadar gidebileceğini söyleyen Avrasya Hastanesi Prof. Dr. Mehmet Meriç konu ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

50 yaş üzeri risk grubu içerisinde yer alıyor

Yaz sıcakları her kişi için sağlık problemi yaratabilir. Yine de en çok etkilenenler arasında 50 yaş üzeri, aşırı kilolu ve kalp hastalığı bulunan kişiler yer alıyor.

Aşırı ısınan havalara karşı vücut normal sıcaklığını dengede tutmaya çalışır. Terlemek bedenin bu dengeyi sağlamaya çalışırken ortaya çıkardığı bir durumdur. Bu durum, kalp hızını artırır ve kan basıncının düşmesine neden olarak kardiyovasküler sisteme ek bir yük bindirir. Bu yük bilinen kalp hastalığı olan kişilerde belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir.

Su kaybını hafife almayın

Yaz aylarında vücudumuz daha çok su kaybeder. Çünkü sıcak havaların yol açtığı terleme kalp atım hızı artar ve kan basıncı düşer. Kalp hastalıklarını davet eden bu belirti ve şikayetlere dikkat edilerek uygun önlemler alınırsa kalp rahatsızlığı bulunan kişiler yaz mevsiminin ve tatilin keyfini çıkarabilir.

Yaz aylarında kalp sağlığı için nasıl önlem alınmalı?

Yağlı ve kızartma yiyeceklerden kaçınılmalı, taze sebze ve meyve tüketilmeli, Açık renkli, hafif, pamuklu, rahat ve bol, giysiler ile vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olunmalıdır, Güneşin tepede olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı, Gazlı içeceklerin aşırı tüketimine dikkat edilmeli.

Bu içeceklerin kan basıncını arttırabileceği unutulmamalı, Yorucu fiziki aktivitelerden kaçının, Bol su için, alkol, kafein gibi içeceklerden olabildiğince uzak durun, Hipertansiyon ilaçlarınızın yaza göre düzenlenmesini sağlayın, Göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, baygınlık hissi gibi şikayetler olduğunda en yakın sağlık kurumuna başvurun.

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22 Haz 2021 - 16:17 - Sağlık

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