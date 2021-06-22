Ankara’yı sağanak yağış vurdu!

Ankara’da etkisini gösteren sağanak, Çukurambar mahallesindeki iş yerlerinin ve malzeme dolu depolarının su basmasına neden oldu. Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesinde 1425. cadde üzerinde bulunan iş yerleri ve depolarını öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle su bastı.
Cadde üzerinde güzellik merkezi üzerine iş yerleri olan Damla ve Deniz, itfaiye ekiplerinin aradıkları saatten çok sonra olay yerine geldiklerini belirtti. 3-4 milyon liralık zarara uğrayan iş yerinde işletmeci olan Damla ve Deniz kardeşler, güzellik merkezilerinde zayıflama, cilt bakım ve vücut bakım cihazlarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek zararlarının nasıl karşılanacağını sorarak isyan etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.