22 Haz 2021 - 21:52- Yaşam G: 22 Haz 2021 - 21:53

Ankara’yı sağanak yağış vurdu!

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Ankara’da etkisini gösteren sağanak, Çukurambar mahallesindeki iş yerlerinin ve malzeme dolu depolarının su basmasına neden oldu.

Ankara’yı sağanak yağış vurdu! mask
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Ankara’da etkisini gösteren sağanak, Çukurambar mahallesindeki iş yerlerinin ve malzeme dolu depolarının su basmasına neden oldu. Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesinde 1425. cadde üzerinde bulunan iş yerleri ve depolarını öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle su bastı.

Cadde üzerinde güzellik merkezi üzerine iş yerleri olan Damla ve Deniz, itfaiye ekiplerinin aradıkları saatten çok sonra olay yerine geldiklerini belirtti. 3-4 milyon liralık zarara uğrayan iş yerinde işletmeci olan Damla ve Deniz kardeşler, güzellik merkezilerinde zayıflama, cilt bakım ve vücut bakım cihazlarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek zararlarının nasıl karşılanacağını sorarak isyan etti.
# ankara, hava durumu, sağnak yağmur, su baskını

22 Haz 2021 - 21:52 - Yaşam

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