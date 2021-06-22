Alişan ve kardeşi COVID-19’a yakalandı!

Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş, COVID-19’a yakalandı. Alişan hastalığı ayakta atlatırken, durumu ağırlaşan kardeşi Selçuk Tektaş hastanede yoğun bakıma alındı. Ünlü şarkıcı Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın COVID-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş, tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19'a yakalandı. Alişan'ın hastalığı ayakta atlattığı öğrenildi.Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş ise Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tektaş'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi.