22 Haz 2021 - 21:54- Magazin G: 22 Haz 2021 - 21:55

Alişan ve kardeşi COVID-19’a yakalandı!

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Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş, COVID-19’a yakalandı. Alişan hastalığı ayakta atlatırken, durumu ağırlaşan kardeşi Selçuk Tektaş hastanede yoğun bakıma alındı.
Alişan ve kardeşi COVID-19’a yakalandı! mask
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Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş, COVID-19’a yakalandı. Alişan hastalığı ayakta atlatırken, durumu ağırlaşan kardeşi Selçuk Tektaş hastanede yoğun bakıma alındı. Ünlü şarkıcı Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın COVID-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş, tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19'a yakalandı. Alişan'ın hastalığı ayakta atlattığı öğrenildi.Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş ise Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tektaş'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi.
# alişan, selçuk tektaş, Covid-19

22 Haz 2021 - 21:54 - Magazin

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