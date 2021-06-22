Alişan ve kardeşi COVID-19’a yakalandı!

Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş, COVID-19’a yakalandı. Alişan hastalığı ayakta atlatırken, durumu ağırlaşan kardeşi Selçuk Tektaş hastanede yoğun bakıma alındı. Ünlü şarkıcı Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın COVID-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.
Şarkıcı Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş, tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19'a yakalandı. Alişan'ın hastalığı ayakta atlattığı öğrenildi.Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş ise Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tektaş'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.