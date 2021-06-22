22 Haz 2021 - 21:56- Spor G: 22 Haz 2021 - 21:57

Beşiktaş Sergen Yalçın’la anlaştı

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Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı. Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'dan oluşan üçlü zirve gerçekleşti.

Beşiktaş Sergen Yalçın’la anlaştı mask
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Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı. Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'dan oluşan üçlü zirve gerçekleşti. Görüşme sonunda, taraflar yeniden anlaşma sağladı.

Zirve sonunda Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sergen Yalçın, Emre Kocadağ ve Ahmet Nur Çebi'nin fotoğrafı üzerinde "10'un yeri burası" mesajı yayınlandı.

https://twitter.com/sergenyalcin_10/status/1407378903992344584
# Beşiktaş, Sergen Yalçın, Teknik Direktör Sergen Yalçın, sözleşme

22 Haz 2021 - 21:56 - Spor

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