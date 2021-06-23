Şampiyon Ampute Takımı Başkan Demirel'i Ziyaret Etti

Şampiyon futbolcular şampiyonluk kupasını Başkan Demirel'e takdim ederek verdiği büyük destek için Demirel'e teşekkür ettiler.

Başkan Demirel, takımı bir kez daha şampiyonluğundan dolayı tebrik ederek, "Gerçekten çok güzel bir mücadele örneği sergilediniz ve ligi namağlup şampiyon olarak tamamladınız. Bu çok önemli bir başarıdır. 2022 yılında yapılacak Şampiyonlar liginde de bizi en iyi şekilde temsil ederek yeni başarılara imza atacağınızdan hiç şüphem yok. Takımımızın başarası aynı zamanda ampute milli takımımızın Eylül ayında yapılacak Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası açısından da çok önemli. Çünkü takımımızın 9 futbolcusu aynı zamanda ayyıldızlı milli formayı giyiyor; milli futbolcularımız. Bir kez daha hepinizi yürekten tebrik ediyor, yeni başarıların kupaların devamını bekliyorum" dedi.

Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı Kulübü Başkanı Alaattin Sonat da bütün maçları kazanarak şampiyon olduklarını 64 gol atarak sadece 4 gol yediklerini vurgulayarak, "Takımımız pandemi döneminde de belediyemizin Devlet Bahçeli Tesisleri'nde yoğun tempoda çalışarak lige hazırlandı. Çalışmamızın karşılığını alarak şampiyon oldu. Çok mutluyuz" diye konuştu.