Aşıda Yeni Yan Etki Keşfedildi, Hangi Sendrom Görüldü ?

Milyonlarca kişiye yapılan aşının ülkede yeni bir yan etkisinin bulunduğu belirtiliyor.

İngiltere'den gelen son habere göre, 4 kişide bu aşıyı olduktan birkaç gün sonra ölümcül olarak sınıflandırılan Guillain-Barré sendromu görüldü.

Bu kişilerden birinin dikkat çeken bir tıbbi geçmişi yoktu. Diğer üçünde ise ülseratif kolit, astım ve yüksek tansiyon vardı. Bu 4 kişiye de koronavirüs bulaşmadığı bilgisinin altı çizildi.

Makalenin yazarı Dr Christopher Allen, aşının nörolojik hastalığa neden olduğundan henüz emin olamayacaklarını ve bunun tesadüfen olabileceğini belirtti.

Ancak benzer vakalar iki ülke de daha görülmüştü. Avustralya'da altı, Hindistan'da yedi vaka tespit edilmişti.

Normalde bir enfeksiyon tarafından tetiklenen komplikasyon, genellikle yaklaşık 100 bin kişiden birinde görülüyor. Ancak bağlantıyı ortaya çıkaran Hindistan'daki doktorlar, bunun beklenenden 10 kat daha fazla gerçekleştiğini söylüyor.