23 Haz 2021 - 10:55- Ekonomi G: 23 Haz 2021 - 10:56

Muz, Ayçiçeği Ve Fıstıkta Yeni Vergi Düzenlenmesi

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Ticaret Bakanlığı, sarımsak, badem, ceviz, muz, çay, çerezlik ayçiçeği ve yer fıstığı ithalatında alınacak gümrük vergisi sisteminde geçen yıl yaptığı değişikliği kalıcı hale getirdi.
Muz, Ayçiçeği Ve Fıstıkta Yeni Vergi Düzenlenmesi mask
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Bakanlık, geçen yıl ağustos ayında söz konusu ürünlerden alınan vergiyi nispi ve maktu olarak ikiyi ayırmıştı. 1 Ocak 2021’e kadar uygulanan bu sistem, dün Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle kalıcı hale geldi.

Yetkililer, bu ürünlerin ithalatında alınacak vergilerin nispi ve maktu olarak ayrıldığını ancak toplamda vergi miktarının değişmediğini belirttiler.

Söz konusu düzenlemeyle bazı ithalatçıların fatura oyunlarının, bunun piyasada yarattığı haksız rekabetin ve devletin gelir kaybının son bulacağını ifade eden yetkililer, dün yayımlanan diğer tebliğlerin de bu düzenlemeye uyum amacıyla çıkarıldığını bildirdiler.
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23 Haz 2021 - 10:55 - Ekonomi

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