Muz, Ayçiçeği Ve Fıstıkta Yeni Vergi Düzenlenmesi

Bakanlık, geçen yıl ağustos ayında söz konusu ürünlerden alınan vergiyi nispi ve maktu olarak ikiyi ayırmıştı. 1 Ocak 2021’e kadar uygulanan bu sistem, dün Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle kalıcı hale geldi.
Yetkililer, bu ürünlerin ithalatında alınacak vergilerin nispi ve maktu olarak ayrıldığını ancak toplamda vergi miktarının değişmediğini belirttiler.
Söz konusu düzenlemeyle bazı ithalatçıların fatura oyunlarının, bunun piyasada yarattığı haksız rekabetin ve devletin gelir kaybının son bulacağını ifade eden yetkililer, dün yayımlanan diğer tebliğlerin de bu düzenlemeye uyum amacıyla çıkarıldığını bildirdiler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.