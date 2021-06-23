23 Haz 2021 - 11:37- Eğitim G: 23 Haz 2021 - 11:38

YKS Sınavına 1 Gün Kala Bunlara Dikkat Edin

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3 milyon kişinin katılacağı YKS sınavı, 26-27 Haziran’da yapılacak. Sınav çalışmalarına güzel bir nokta koyma zamanı geldi.
YKS Sınavına 1 Gün Kala Bunlara Dikkat Edin mask
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Sınav öncesi süreçte yapılması gereken teknik hazırlıklar neler? YKS’ye son bir gün kala nasıl geçirilmeli? Sınav günü nelere dikkat etmelisiniz? Bu soruları, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh şöyle cevapladı:

‘’Sınav yerinize önceden gidin’’

https://ais.osym.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Mutlaka çıktısını alıp saklayınız. Sınav salonuna sınav giriş belgeniz ve resimli kimlik belgenizle giriş yapabileceksiniz. Sınav yerinize önceden gidin.

Hem sınav sabahı için ulaşım şeklinizi belirlemiş olursunuz hem de önceden gitmiş olmak sınav sabahı size bildiğiniz yere gitmenin güvenini verecektir. Saat, yüzük, kolye, küpe gibi takılar ile hiçbir elektronik cihaz sınav salonlarına alınmayacaktır.

Her salonda görebileceğiniz bir yerde saat olacaktır. Sınav salonuna ambalajı çıkartılmış su alabilirsiniz. Kalem, silgi, kalemtıraş sınav salonunda sizlere verilecektir.

‘’Sınavdan bir gün önce alışık olmadığınız gıdalar tüketmeyin’’

Sınavdan bir gün önce, bedenen ve zihnen sizi dinlendirecek faaliyetlerde bulunun diyen Zırıh önerilerini şöyle sıraladı: ‘‘Gözünüzü ve zihninizi yoran etkinliklerden, uzun süre televizyon izlemekten ve bilgisayar oyunları oynamaktan uzak durun. Akşam hafif yemekler yemenizde fayda var.

Alışık olmadığınız gıdalar tüketmeyin. Akşam erken yatmak için kendinizi zorlamayın, uykunuz geldiğinde uyuyun. Normalden daha az bile uyusanız bu durum öğlene kadar performansınızı etkilemeyecektir.

Sınavdan önce moral ve motivasyonunuzu bozacak televizyon programlarından, sevmediğiniz insanlardan ve sohbetlerden kaçının. Sevilen insanlarla olumlu şeyler konuşmak motivasyonunuz arttıracak, başarılı olmanız için sizi tetikleyecektir. Son olarak, yanınızda götürmeniz gereken evrakları kontrol edin.’’

‘’Sınav günü aşırı sıvı tüketiminden kaçının’’

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh adayların sınav günü dikkat etmeleri gerekenler hakkında ise; ‘’Sınav günü hafif bir kahvaltı edin. Aşırı sıvı tüketiminden kaçının. Üzerinize rahat bir kıyafet giyin. Evraklarınızı almayı unutmayın. Sınav yerine çok kalabalık gitmeye gerek yoktur, size güven veren biri ile sınava gidebilirsiniz. Trafiği de dikkate alarak sınav yerine erken gitmenizde fayda vardır’’ diyerek sözlerini tamamladı.

# YKS Sınavı, Sınav günü nelere dikkat etmelisiniz, YKS’ye son bir gün kala nasıl geçirilmeli, Sınav öncesi süreçte yapılması gereken teknik hazırlıklar neler, Sınavdan bir gün önce alışık olmadığınız gıdalar tüketmeyin, Sınav günü aşırı sıvı tüketiminden kaçının

23 Haz 2021 - 11:37 - Eğitim

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