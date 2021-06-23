Mansur Yavaş’tan Kemalpaşa’ya Araç Tahsisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemalpaşa Belediyesi’ne, vatandaşa hizmet etmek üzere bir adet araç tahsisi yaptı.
Fen İşleri’nde kullanılmak üzere yapılan araç tahsisi ile ilgili Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek şu ifadeleri kullandı:
“Bu araç Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize tahsis edilmiştir. Aracın ilçemize kazandırılmasında katkı sağlayan Artvin Milletvekilimiz Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Uğur Bayraktutan’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.Aracı Belediyemize kazandıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a, CHP Ankara İl Başkanı Sayın Ali Hikmet Akıllı'ya, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Sayın Yetkin Öztürk’e, Sayın Sema Tantoğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Müdürü Burhan Poshoroğlu'na, Garaj Şefi Turgut Keleş ve emeği geçenlere ilçemiz Kemalpaşa halkı adına teşekkür ediyoruz.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.