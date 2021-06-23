23 Haz 2021 - 13:34- Belediyeler G: 23 Haz 2021 - 13:35

Mansur Yavaş’tan Kemalpaşa’ya Araç Tahsisi

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Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kemalpaşa Belediyesi’ne tahsis edilen araç için teşekkür etti.
Mansur Yavaş’tan Kemalpaşa’ya Araç Tahsisi mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemalpaşa Belediyesi’ne, vatandaşa hizmet etmek üzere bir adet araç tahsisi yaptı.

Fen İşleri’nde kullanılmak üzere yapılan araç tahsisi ile ilgili Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek şu ifadeleri kullandı:

“Bu araç Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize tahsis edilmiştir. Aracın ilçemize kazandırılmasında katkı sağlayan Artvin Milletvekilimiz Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Uğur  Bayraktutan’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.Aracı Belediyemize kazandıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a, CHP Ankara İl Başkanı Sayın Ali Hikmet Akıllı'ya, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Sayın Yetkin Öztürk’e, Sayın Sema Tantoğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Müdürü Burhan Poshoroğlu'na, Garaj Şefi Turgut Keleş ve emeği geçenlere ilçemiz Kemalpaşa halkı adına teşekkür ediyoruz.”
# fen işleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Kemalpaşa Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi’ne tahsis edilen araç

23 Haz 2021 - 13:34 - Belediyeler

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