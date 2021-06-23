23 Haz 2021 - 14:00- Sağlık G: 23 Haz 2021 - 14:01

Çocuklarda Güneş Çarpmasına Dikkat!

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Yaz mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı bugünlerde güneş çarpması özellikle küçük yaştaki çocukların sağlığını tehdit eden durumlara yol açabiliyor.
Çocuklarda Güneş Çarpmasına Dikkat! mask
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Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Mutluay, “Güneş çarpması daha çok bebeklerde ve çocuklarda görülüyor. Yüksek derece sıcaklarda uzun süre güneş altında kalmak vücut sıcaklığının anormal derecede yükselmesine bağlı olarak kalıcı tahribata, hatta ölüme yol açabilecek ciddi bir durumdur” uyarısında bulundu.

Bebeklerin sıcağa uyumlarını sağlayan vücut soğutma mekanizmalarının daha az geliştiğini belirten Dr. Kamuran Mutluay, “Bebekler daha az terledikleri için vücutlarını yetişkinler kadar soğutamazlar. Susadıklarında da bunu ifade edemezler. Çocuklar da kendilerini oyuna kaptırıp güneşin etkilerini hissedemeyebilirler” dedi.

Güneş çarpmasından şüphelenilen bir durumda, öncelikle çocuğu serin ve gölge bir yere alarak fazla kıyafetlerinin çıkartılması gerektiğini anlatan Dr. Mutluay, yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Mümkünse ılık bir duş yaptırın. Eğer duş yaptıramıyorsanız baş, koltuk altı ve kasık bölgesine soğuk su ile ıslatılmış bez koyun. Bilinci açık ise sıvı verin. Bilinci açık değilse veya durumunda hızlı bir düzelme görmüyorsanız, kusma ihtimaline karşı yan yatırıp acil tıbbi yardım çağırın".

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23 Haz 2021 - 14:00 - Sağlık

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