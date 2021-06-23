23 Haz 2021 - 14:03- Yaşam G: 23 Haz 2021 - 14:04

Müsilaj İçin Bilim Kurulu Oluşturuldu

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21 bilim insanından oluşan, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.
Müsilaj İçin Bilim Kurulu Oluşturuldu mask
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Marmara Denizi'nde görülen müsilaj tehlikesiyle mücadelede yeni bir adım atıldı.

21 bilim insandan oluşan özel bir birim kuruldu. Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.

Bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 5 bin 738 metreküp müsilaj temizlendi.
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23 Haz 2021 - 14:03 - Yaşam

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