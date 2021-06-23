Twitter’a Yeni Bir Özellik, Hangi İşletim Sisteminde Kullanılabilecek?

Söz konusu özellikle Instagram'dan Twitter'a doğru bir trafik akışı olmayacak.
Mikro-blogging sitesi Twitter aylar önce duyurduğu bir özelliğini yayına aldı.
Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar tweet'leri direkt olarak Instagram'da hikaye (story) olarak paylaşabilecek.
Aylardır test edilen bu özellik sadece iOS kullanıcılarının kullanımına sunuldu.
Telefonunda Twitter uygulaması bulunan iOS kullanıcıları paylaş ikonuna tıkladığında sol alt köşede Instagram'ı da görüyor.
Twitter tarafından paylaşılan ekran görüntüleriTwitter tarafından paylaşılan ekran görüntüleri
Instagram görseli tıklandığında tweetler tıpkı Twitter'ın Fleets özelliğinde olduğu gibi hikayelerde paylaşılıyor.
Belirtmekte fayda var; Instagram hikayelerinizi gören biri paylaştığınız tweet'e tıkladığında Twitter'a gidemiyor.
Bu nedenle söz konusu özellik Twitter'a ve doğal olarak sizin Twitter hesabınıza bir trafik sağlamıyor.
Uygulamanın ne zaman Android'e geleceğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.