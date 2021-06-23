Hayvanlar İçin Antikor Testi Geliştirildi

Merkezden yapılan açıklamaya göre, uzmanlar tarafından hayvanlarda koronavirüse karşı antikor gelişip gelişmediğini tespit etmeye yarayan bir test sistemi geliştirildi.
Testte enzim bağlantılı immünosorbent tahlili (ELISA) teknolojisinden yararlanılıyor. Kan serumu üzerindeki inceleme sürecinde yalnızca hayvanın vücudunda koronavirüse karşı geliştirilen belirli antikorlar tespit ediliyor. Kan numunesinde antikor varsa, bu antikorlar kademeli renk reaksiyonu oluşumunu tetikliyor. Renk değişimi ise yüksek hassasiyetli cihazlarla, ELISA okuyucularla saptanıyor.
Kedi, köpek, domuz, tilki, gelincik ve vizon gibi hayvanlar üzerinde denenen yöntem ile hem virüsün bulaşmasından hem de aşılamadan sonra antikor tespit edilebiliyor.
Test sisteminin denemelerinde Karnivak-Kov aşısı ile aşılanmış ve aşı yapılmayan hayvanların yer aldığı belirtiliyor. Açıklamaya göre, aşılanmamış hayvanlarda negatif sonuç elde edilirken, aşılanmış hayvanlarda koronavirüse karşı antikor geliştiği görüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.