23 Haz 2021 - 17:02- Sağlık G: 23 Haz 2021 - 17:03

Türkiye’de Delta Varyantına Yakalananların Sayıları Açıklandı

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Normalleşme takviminde yeni adımlar atılırken dünya genelinde etkisini gösteren Delta varyantına karşı da önlemler alınıyor.

Türkiye’de Delta Varyantına Yakalananların Sayıları Açıklandı mask
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Sağlık Bakanı Koca şu ana kadar Türkiye çapında Delta varyantı tespit edilen kişi sayısının 134 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri ile bir araya geldi.

Her hafta bir bakanın katılacağı toplantıların ilkinde yer alan Bakan Koca 3,5 saat boyunca milletvekillerine sunum yaptı, soruları yanıtladı.

En çok merak edilen başlıklardan biri, Delta varyantı oldu. Bakan Koca, delta varyantının, COVID-19’un diğer mutasyonlarına göre yaklaşık yüzde 70 daha hızlı yayıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı, “Delta varyantı çok hızlı yayılıyor ama öldürücülüğü daha az” dedi.

HEDEF KURBAN BAYRAMI'NA KADAR 18 YAŞ ÜSTÜNÜN AŞILANMASI

Edinilen bilgiye göre Bakan Koca, Türkiye’nin, Amerika ve diğer ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu belirterek Delta varyantı ile mücadelede en önemli silahın hızlı aşılama olduğunu vurguladı.

Virüsle mücadele ve aşı takvimi de Bakan Koca’ya yöneltilen sorular arasındaydı. Aşı takvimi 25 yaşa kadar indi.

Kurban Bayramı’na kadar 18 yaş üstünün tamamının aşılanması hedefleniyor. Toplam hedef ise en kısa sürede 55 milyon kişinin aşılanması.

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23 Haz 2021 - 17:02 - Sağlık

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