Pursaklar’da Minik Öğrencilerinden Örnek Davranış

Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, birim müdürü ve eğitmenler eşliğinde beslenme noktasındaki hayvanları seven minikler, yanlarında getirdikleri mamalarla, sokak hayvanlarını besledi.
Sokak hayvanlarını elleri ile besleyen öğrenciler, daha sonra onları severek keyifli vakit geçirdi. Çocuklar, gerçekleştirilen etkinliklerle hayvanları daha yakından tanıma fırsatı buldu.
‘‘Çocukların kişisel gelişimi için düzenlenen etkinlik ve çalışmalar artarak devam edecek’’
Sokaklardaki sevimli dostların beslenme konusunda gerekli çalışmaların periyodik olarak yapıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sokak hayvanları insanların ilgisine ve sevgisine ihtiyaç duymaktadır. Çocuklarımızla birlikte sevimli dostlarımızla vakit geçirmemiz durumunda, onların hayvanlara olan sevgileri artacaktır. Hayvan sevgisinin çocuk yaşlarda aşılanması durumunda gelecek, hepimiz için daha aydınlık olacaktır. Diğer hayvanlara karşı daha olumlu bir bakış açısı geliştirmeleri de daha kolay olacak. Minik öğrencilerimizin kişisel gelişimi için düzenlenen etkinlik ve çalışmalarımız artarak devam edecek’’ dedi.
Düzenlenen etkinliklerle öğrencilere merhamet duygusunu ve hayvan sevgisinin aşılanması amaçlanırken, sevimli dostlar için Nezaket Okulu’na getirilen mamalar ise sokak hayvanlarına yiyecek dağıtan Pursaklar Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim edilerek ilçe genelinde dağıtımı gerçekleştiriliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.