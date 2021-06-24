24 Haz 2021 - 11:20- Belediyeler G: 24 Haz 2021 - 11:21

Pursaklar’da Minik Öğrencilerinden Örnek Davranış

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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu, çocukların merhamet duygusunu, hayvan sevgisini kazanmaları ve sokak hayvanlarını daha yakından tanıması için etkinlik düzenledi.
Pursaklar’da Minik Öğrencilerinden Örnek Davranış mask
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Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, birim müdürü ve eğitmenler eşliğinde beslenme noktasındaki hayvanları seven minikler, yanlarında getirdikleri mamalarla, sokak hayvanlarını besledi.

Sokak hayvanlarını elleri ile besleyen öğrenciler, daha sonra onları severek keyifli vakit geçirdi. Çocuklar, gerçekleştirilen etkinliklerle hayvanları daha yakından tanıma fırsatı buldu.

‘‘Çocukların kişisel gelişimi için düzenlenen etkinlik ve çalışmalar artarak devam edecek’’

Sokaklardaki sevimli dostların beslenme konusunda gerekli çalışmaların periyodik olarak yapıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sokak hayvanları insanların ilgisine ve sevgisine ihtiyaç duymaktadır. Çocuklarımızla birlikte sevimli dostlarımızla vakit geçirmemiz durumunda, onların hayvanlara olan sevgileri artacaktır. Hayvan sevgisinin çocuk yaşlarda aşılanması durumunda gelecek, hepimiz için daha aydınlık olacaktır. Diğer hayvanlara karşı daha olumlu bir bakış açısı geliştirmeleri de daha kolay olacak. Minik öğrencilerimizin kişisel gelişimi için düzenlenen etkinlik ve çalışmalarımız artarak devam edecek’’ dedi.

Düzenlenen etkinliklerle öğrencilere merhamet duygusunu ve hayvan sevgisinin aşılanması amaçlanırken, sevimli dostlar için Nezaket Okulu’na getirilen mamalar ise sokak hayvanlarına yiyecek dağıtan Pursaklar Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim edilerek ilçe genelinde dağıtımı gerçekleştiriliyor. 

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24 Haz 2021 - 11:20 - Belediyeler

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