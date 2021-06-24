24 Haz 2021 - 11:40- Sağlık G: 24 Haz 2021 - 11:41

Uzmanlardan Sahte Güneş Gözlüğü Uyarısı

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Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Bozca, güneş gözlüğü kullanımı ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Uzmanlardan Sahte Güneş Gözlüğü Uyarısı mask
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Sahte gözlük kullanımının ciddi zararları olabileceğini belirten Bozca, “Sahte gözlük takmaktansa hiç takmamak daha iyidir” dedi.

Yaz mevsimine giriş yaptığımız bugünlerde, gözlerimiz güneş ışınlarına karşı savunmasız kalabiliyor.

Güneş ışınlarının, insan gözlerinin algılayamayacağı oranda ultraviyole (UV) radyasyonu yaydığını ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Bozca, “Gözlerimizi güneşten korumamızı sağlayan güneş gözlükleri, UV ışınlarından koruyucu özellikte ve gözümüze uygun olmalıdır. Kaliteli bir güneş gözlüğünde öncelikle camın renginin koyu ya da açıklığından ziyade ultraviyole ışığını engelleyip engellemediği önem taşımaktadır.

Güneş gözlüklerinin mutlaka UV ya da morötesi ışınları kestiğine dair bir sertifikası olmalıdır. Güneş gözlüklerinin ışığı bloke etme gücü UV200, UV400 ve UV600 gibi ibarelerle belirtilmektedir. Özellikle deniz kenarında güneşlenirken minimum UV400 korumalı güneş gözlüklerinin kullanılması gerekir” uyarısında bulundu.

Ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu özelliği olmayan güneş gözlüğü sadece fazla ışığın geçmesini engeller diyen Bozca, "Polarize cam özelliğinin de normalde ultraviyole blokajıyla ilişkisi olmamakla birlikte hem polarize olan hem de etkili ultraviyole blokajı yapabilen camlar daha emniyetli ve iyi bir görüş konforunu sağlarlar. Gözlük camı rengi ile camın içindeki UV koruması arasında hiçbir ilişki yoktur" dedi.

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24 Haz 2021 - 11:40 - Sağlık

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