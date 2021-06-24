Yerli CRM Uygulaması 1 Yıl Ücretsiz Kullanılacak

Türkiye’de de benzer şekilde seyreden bu tablo, farklı kapsam ve fiyatlarda birçok ürünün rekabet ettiği pazarda yenilikçi uygulamaların sayısını her geçen gün artırıyor. Son olarak Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden BilgeAdam Teknoloji, geliştirdiği FowApps ürün ailesine yeni nesil müşteri ilişkileri yönetimi sistemi FowCRM’yi kattığını duyurdu. Şirketten edinilen bilgiye göre kullanım kolaylığı, esnekliği ve üretkenliğiyle öne çıkan yazılım için başlatılan pilot programla sınırlı sayıda şirkete bir yıllık ücretsiz kullanım gibi fırsatlar sunulacak.

Pazar lideri global oyuncularla rekabet edebilecek yeni nesil bir müşteri ilişkileri yönetimi sistemi geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen BilgeAdam Teknoloji Yazılım Ürünleri Direktörü Seçkin Bedük, “Bulut üzerinden hizmet sunan FowCRM, abonelik modeliyle kullanıcı dostu bir CRM uygulaması olarak öne çıkıyor. İhtiyaca göre özelleştirilebilen yapısı, farklı iş uygulamalarıyla entegrasyon kabiliyeti ve verimlilik artışının yanı sıra, şirketler için kritik öneme sahip çoklu satış hattı yönetimi, fatura takibi, otomasyon, raporlama ve KVKK uyumluluğu gibi birçok özelliği de bünyesinde barındırıyor. Bu sayede satışları %29, üretkenliği %34, tahmin doğruluğunu ise %42 artırıyor” dedi.