24 Haz 2021 - 15:53- Dünya G: 24 Haz 2021 - 15:54

Moskova, İngiliz Büyükelçiyi Çağırdı! Tansiyonlar İyice Yükseldi

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İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisiyle Rus donanması arasında yaşanan gerilimin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Moskova, İngiliz Büyükelçiyi Çağırdı! Tansiyonlar İyice Yükseldi mask
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Rusya’nın, İngiltere'ye ait savaş gemisi HMS Defender'ın, Kırım'ın güneybatısında kara sularını ihlal ettiği iddiasının ardından iki ülke arasında tansiyon iyice yükseldi.

Dün gelen karşılıklı açıklamaların ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Büyükelçi Bronnert'ı çağırarak açıklama istedi. Büyükelçiye, "Rus kara sularına" girerken izin istenmesi gerekliliği aktarıldı.
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24 Haz 2021 - 15:53 - Dünya

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