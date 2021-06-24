Ermenistan Hükümeti, Türk Mallarına Yönelik Yasağı Uzatma Kararı Aldı

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vaan Kerobyan, “Yasağın altı ay daha uzatılması sadece Türkiye’ye yönelik bir ekonomik yaptırım değil, aynı zamanda Ermeni kaynaklarından Türkiye’nin bütçesinin finansal bakımdan desteklenmesinin engellenmesi olarak görülüyor. Bu güvenlik açısından önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı gibi, Ermenistan Ekonomi Bakanlığı’ndan daha önce gelen açıklamada Türk mallarının ithalatının yasaklanması ile Ermenistan topraklarına birçok tehdit unsurunun girmesinin engellendiği belirtilmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.