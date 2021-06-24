24 Haz 2021 - 16:47- Dünya G: 24 Haz 2021 - 16:48

Ermenistan Hükümeti, Türk Mallarına Yönelik Yasağı Uzatma Kararı Aldı

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Ermenistan hükümeti, Türkiye’den mal sevkiyatına ilişkin 1 Ocak’ta getirilen altı aylık yasağı altı ay daha uzattı.
Ermenistan Hükümeti, Türk Mallarına Yönelik Yasağı Uzatma Kararı Aldı mask
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Ermenistan Ekonomi Bakanı Vaan Kerobyan, “Yasağın altı ay daha uzatılması sadece Türkiye’ye yönelik bir ekonomik yaptırım değil, aynı zamanda Ermeni kaynaklarından Türkiye’nin bütçesinin finansal bakımdan desteklenmesinin engellenmesi olarak görülüyor. Bu güvenlik açısından önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, Ermenistan Ekonomi Bakanlığı’ndan daha önce gelen açıklamada Türk mallarının ithalatının yasaklanması ile Ermenistan topraklarına birçok tehdit unsurunun girmesinin engellendiği belirtilmişti.
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24 Haz 2021 - 16:47 - Dünya

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