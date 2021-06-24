Berrak Tüzünataç Ekranlara Dönüyor

Yemekli sohbet programı formatındaki Deli Dolu Masa’da Tüzünataç moda, sanat, gastronomi gibi alanlardan sıra dışı, yaratıcı, ilham veren konuklarını ilginç lokasyonlarda ağırlayacak.
Berrak Tüzünataç, GAİN’de yepyeni bir kapsül programa başlıyor. Etkinlik ve eğlence iletişim platformu About Nights’ın dinamik, cesur, çılgın ruhundan ilham alan Deli Dolu Masa isimli yemekli sohbet programında Tüzünataç konuklarını her bölümde farklı ve ilginç lokasyonlarda ağırlayacak.
Formata gelince; Deli Dolu Masa’da Berrak Tüzünataç, tıpkı kendisi gibi cesur kararları, özgün yaşam biçimleriyle kendi yollarını çizen, gözü kara yetenekleri ağırlıyor… Sanat, moda, müzik, gastronomi, aktüalite gibi konularda capcanlı, adı üstünde “deli dolu” sohbetlere, birbirinden renkli ve lezzetli sofralar eşlik ediyor.
Deli Dolu Masa’nın 26 Haziran’da yayınlanacak, çekimleri Beykoz’da yer alan doğal tarım çiftliği Komşuköy’de gerçekleştirilen ilk bölümünde, Berrak Tüzünataç’ın konukları İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, performans sanatçısı Cakemosq, fotoğrafçı Burcu Karademir ve illüstratör Gökçe İrten olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.