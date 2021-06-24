24 Haz 2021 - 16:50- Magazin G: 24 Haz 2021 - 16:51

Berrak Tüzünataç Ekranlara Dönüyor

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Berrak Tüzünataç’ın About Nights ruhundan ilham alan yepyeni programı Deli Dolu Masa, 26 Haziran’da GAİN’de başlıyor.

Berrak Tüzünataç Ekranlara Dönüyor mask
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Yemekli sohbet programı formatındaki Deli Dolu Masa’da Tüzünataç moda, sanat, gastronomi gibi alanlardan sıra dışı, yaratıcı, ilham veren konuklarını ilginç lokasyonlarda ağırlayacak. 

Berrak Tüzünataç, GAİN’de yepyeni bir kapsül programa başlıyor. Etkinlik ve eğlence iletişim platformu About Nights’ın dinamik, cesur, çılgın ruhundan ilham alan Deli Dolu Masa isimli yemekli sohbet programında Tüzünataç konuklarını her bölümde farklı ve ilginç lokasyonlarda ağırlayacak.

Formata gelince; Deli Dolu Masa’da Berrak Tüzünataç, tıpkı kendisi gibi cesur kararları, özgün yaşam biçimleriyle kendi yollarını çizen, gözü kara yetenekleri ağırlıyor… Sanat, moda, müzik, gastronomi, aktüalite gibi konularda capcanlı, adı üstünde “deli dolu” sohbetlere, birbirinden renkli ve lezzetli sofralar eşlik ediyor.

Deli Dolu Masa’nın 26 Haziran’da yayınlanacak, çekimleri Beykoz’da yer alan doğal tarım çiftliği Komşuköy’de gerçekleştirilen ilk bölümünde, Berrak Tüzünataç’ın konukları İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, performans sanatçısı Cakemosq, fotoğrafçı Burcu Karademir ve illüstratör Gökçe İrten olacak. 

# Yemekli sohbet programı, berrak tüzünataç, Gain, kapsül programı, Deli Dolu Masa, About Nights

24 Haz 2021 - 16:50 - Magazin

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