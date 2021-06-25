25 Haz 2021 - 10:31- Ekonomi G: 25 Haz 2021 - 10:32

Alkol Ve Tütün Ürünleri İçin ÖTV Kararı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları temmuz-aralık arasında değişmeden aynı kalacak.

Alkol Ve Tütün Ürünleri İçin ÖTV Kararı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Karara göre yılın ikinci yarısında sigara ve alkole zam gelmeyecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, özel tüketim vergisi kanununun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün temmuz-aralık dönemi için uygulanmayacağına karar verildi. Kararla sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV kaynaklı bir artışın olmayacağı kesinleşti.
# alkollü içkiler, sigara, ÖTV Kararı, Özel Tüketim Vergisi, resmi gazete

25 Haz 2021 - 10:31 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Esnafı Rahatlatacak Hibe Müjdesi'ni Verdi mask
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Esnafı Rahatlatacak Hibe Müjdesi'ni Verdi
Ar-Ge 250 Araştırması’nda ASELSAN Zirvede mask
Ar-Ge 250 Araştırması’nda ASELSAN Zirvede
KOBİ’ler Cobot’larla Tanışıyor, Dijital Dönüşüm Başlıyor mask
KOBİ’ler Cobot’larla Tanışıyor, Dijital Dönüşüm Başlıyor
Muz, Ayçiçeği Ve Fıstıkta Yeni Vergi Düzenlenmesi mask
Muz, Ayçiçeği Ve Fıstıkta Yeni Vergi Düzenlenmesi
Sahte Fatura Ve Vergi Suçlarının Cezalarında Değişiklik mask
Sahte Fatura Ve Vergi Suçlarının Cezalarında Değişiklik
Kısa Çalışma Ödeneği’nde Son 8 Gün İşsizlik Maaşı Alınabilecek Mi ? mask
Kısa Çalışma Ödeneği’nde Son 8 Gün İşsizlik Maaşı Alınabilecek Mi ?
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status