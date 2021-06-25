Alkol Ve Tütün Ürünleri İçin ÖTV Kararı

Karara göre yılın ikinci yarısında sigara ve alkole zam gelmeyecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, özel tüketim vergisi kanununun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün temmuz-aralık dönemi için uygulanmayacağına karar verildi. Kararla sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV kaynaklı bir artışın olmayacağı kesinleşti.