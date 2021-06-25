25 Haz 2021 - 10:34- Sağlık G: 25 Haz 2021 - 10:35

Türkiye Aşılama Takviminde Hızla İlerliyor 18 Yaş Üstü İçin Aşılama Başladı

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Geçen salı 25 yaşa inen aşı, bugünden itibaren 18 yaş ve üzerine açıldı.
Türkiye Aşılama Takviminde Hızla İlerliyor 18 Yaş Üstü İçin Aşılama Başladı mask
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Aşı programı, yeni yaş gruplarının da eklenmesiyle başarıyla devam ediyor. Geçen salı 25 yaşa inen aşı, bugünden itibaren de 18 ve üzerine açıldı.

13 Ocak’ta ilk dozun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapılmasıyla açılan Türkiye’nin aşılama takviminde sona yaklaşılıyor. Yeni yaş ve meslek gruplarının eklenmesiyle özellikle son bir ayda hız kazanan takvimde, salı günü randevu yaşı 25’e düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençlik salgına karşı harekete geçsin” çağrısında bulundu. Koca, gençlere, aşı olmayı ertelemiş büyükleriyle konuşup, randevu için yardımcı olmaları mesajını da verdi.

RANDEVULAR AÇILDI

Önceki gün Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Koca, 18 yaş müjdesini de vermişti.

Cumadan (bugün) itibaren 18 yaşından gün almış herkese aşı randevusu açılacak. Böylece Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen “COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi” kapsamında yeni bir aşamaya geçilmiş olacak.

 

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Yaş Üstü İçin Aşılama Başladı, Türkiye Aşılama Takvimi, aşı programı

25 Haz 2021 - 10:34 - Sağlık

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