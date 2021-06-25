YKS Maratonu Başlıyor! Sınav Öncesi Uzmanlardan Tavsiyeler

2 buçuk milyona yakın öğrenci için geri sayım başladı. Üniversiteye geçiş sınavı bu hafta sonu olacak.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek.

SINAV ÖNCESİ TAVSİYELER

Uzmanlar YKS öncesi tavsiyelerde bulundu. Sınav sabahı farklı kahvaltı yapmayın diyen uzmanlar rahat kıyafet kıyafet seçimi önerisinde bulundu.

Öte yandan uzmanlara göre öğrenciler az uykuyla bile sınava girse, performans açısından farklılık göstermiyor. Bu bilgi sınava uykusuz gidin anlamını taşımıyor. Ancak adayları rahatlacak bir araştırma olabilir. Sınav anındaki sıkıntılar için de derin nefes öneriliyor.

YKS SAAT KAÇTA?

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'de uygulanacak.

AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'de uygulanacak.

YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'de uygulanacak.

HES KODU ZORUNLU

2021-YKS için HES Kodu zorunlu. Adaylar HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla aldıktan sonra sınava girmeden önce hazır bulunduracaklar.

SINAVDA ALINACAK COVİD-19 ÖNLEMLERİ

ÖSYM Başkanı Aygün, sınavda Covid-19 salgınına karşı alınacak önlemleri şöyle anlattı:

"Covid-19 salgınına karşı sınav öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve sınav binaları dezenfekte edilecek. Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek"

YKS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı YKS'ye girecek öğrenciler ve yakınları için genelge yayınladı.

Genelgeye göre , 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindekiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek . . Şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak, aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak. Sınava girecek adayların acil işleri için nüfus müdürlükleri açık olacak. Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00 18.00 saatleri arasında açılabilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hafta sonu yapılacak üniversiteye geçiş sınavının 4 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.