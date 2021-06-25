25 Haz 2021 - 15:47- Spor G: 25 Haz 2021 - 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “2023 Dönüşüm Yılımız Olacak”

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış için gitti Hatay'da, 26 bin 600 kapasiteli Hatay Şehir Stadı önünde vatandaşlara seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “2023 Dönüşüm Yılımız Olacak” mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış için gittiği Hatay'da, Hatay Stadı önünde vatandaşlara seslendi. 2023'ün Türkiye'de olduğu gibi Hatay'da da dönüşüm yılı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep şunu söyledik bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Bu birlikteliğimiz bu beraberliğimiz bu kardeşliğimiz hamdolsun bizleri bugünlere getirdi. Önümüzde daha iyi günler var. Ama bunu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz" dedi.

"Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyorlar" diyen Erdoğan, "Biz eserlerimizle konuşuyoruz, işte bakın şurada da Hatay Kapalı Spor Salonu şimdi o da bitiyor. Kısa zamanda onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa bunları yapacağız" diye konuştu. Erdoğan, "Hatay'a hizmet etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Onun için yapacağımız çok şey var" dedi.

https://youtu.be/h1Wb8e96S58

# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, Hatay Şehir Stadı, hep birlikte Türkiye olacağız, Biz eserlerimizle konuşuyoruz

25 Haz 2021 - 15:47 - Spor

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