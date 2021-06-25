İngiltere’de skandal! Bakan karısını aldatırken yakalandı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock gündeme adeta bomba gibi düştü. Hancock, kendisi gibi evli olan yakın çalışma arkadaşıyla öpüşürken görüntülendi. Olayın duyulmasıyla birlikte önce Hancock sonra da İngiltere Başbakanı Johnson'dan peş peşe açıklamalar geldi.

İngiltere, koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana yaşanan çeşitli sağlık krizleriyle gündemden düşmüyor. Salgın yönetimiyle ilgili sert eleştiriler alan hükümetin Sağlık Bakanı Matt Hancock da uzun süredir Başbakan Boris Johnson'la yaşadığı polemiklerle çok konuşuluyor.

The Sun gazetesinin ortaya attığı bir iddia ve paylaştığı fotoğraf ise gündeme adeta bomba gibi düştü ve büyük bir skandalı ortaya çıkardı. 15 yıldır evli ve üç çocuk babası olan Matt Hancock, yakın çalışma arkadaşı ve kendisi gibi evli olan Gina Coladangelo ile öpüşürken yakalandı ve o esnada çekilen fotoğrafı sadece İngiltere'de değil tüm dünya basınında bir anda manşetlerin en tepesine yerleşti.

Daily Mail'in haberine göre ise Hancock'un eşi Martha haberi öğrenir öğrenmez evi terk etti.

SAĞLIK BAKANI HANCOCK'TAN İLK AÇIKLAMA



Gelen son dakika haberine göre Bakan Hancock görüntülerle ilgili yaptığı açıklamasında, çalışma arkadaşını kucakladığı görülen fotoğraflarla pandemi kurallarını hiçe saydığı için özür dilediğini, görevinden istifa etmeyeceğini ifade etti. Hancock skandal ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, istifa çağrılarını reddederek, "ülkeyi salgından çıkarmak için" göreve devam edeceğini belirtti.

Hancock açıklamasında "Bu koşullarda sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum." derken insanları hayal kırıklığına uğrattığını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirtti ve muhalefetin istifa çağrısını reddetti.

Hancock, "Ülkeyi bu salgından (yeni tip koronavirüs) çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam ediyorum ve bu kişisel meselede ailemin mahremiyetine saygı gösterilirse memnun olurum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Hürriyet