Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan’a Kutlama

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nü sosyal medyadan yayımladığı bir mesajla kutladı. Bakanlık paylaşımında, "Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan, Tek Vatan Harekatı ile Karabağ’daki öz topraklarını işgalden kurtararak bizleri sevince boğan güçlü Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin bu özel gününü kutluyor, saygıyla selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1408696124660146178