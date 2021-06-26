26 Haz 2021 - 12:33- Dünya G: 26 Haz 2021 - 12:34

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan’a Kutlama

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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan’a Kutlama mask
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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nü sosyal medyadan yayımladığı bir mesajla kutladı. Bakanlık paylaşımında, "Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan, Tek Vatan Harekatı ile Karabağ’daki öz topraklarını işgalden kurtararak bizleri sevince boğan güçlü Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin bu özel gününü kutluyor, saygıyla selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1408696124660146178
# Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü, Milli Savunma Bakanlığı, kutlama mesajı, Tek Vatan Harekatı

26 Haz 2021 - 12:33 - Dünya

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