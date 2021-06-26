Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nü sosyal medyadan yayımladığı bir mesajla kutladı. Bakanlık paylaşımında, "Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan, Tek Vatan Harekatı ile Karabağ’daki öz topraklarını işgalden kurtararak bizleri sevince boğan güçlü Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin bu özel gününü kutluyor, saygıyla selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.
26 Haz 2021 - 12:33- Dünya Güncelleme: 26 Haz 2021 - 12:34
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan’a Kutlama
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.