26 Haz 2021 - 12:41- Dünya G: 26 Haz 2021 - 12:42

Sputnik Light aşısı02 dolaşıma girdi

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V Koronavirüs aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının ilk serisinin sivil dolaşıma girdiğini söyledi. İlk Sputnik Light aşılarının sivil dolaşıma girdiğini belirten Muraşko, bu aşıların ağırlıklı olarak daha önce Kovid-19 geçirenlere ve aşılanmış olanlara vurulacağını söyledi.
Sputnik Light aşısı02 dolaşıma girdi mask
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V Koronavirüs aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının ilk serisinin sivil dolaşıma girdiğini söyledi.

İlk Sputnik Light aşılarının sivil dolaşıma girdiğini belirten Muraşko, bu aşıların ağırlıklı olarak daha önce Kovid-19 geçirenlere ve aşılanmış olanlara vurulacağını söyledi.

26 Haz 2021 - 12:41 - Dünya

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