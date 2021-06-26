Sputnik Light aşısı02 dolaşıma girdi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V Koronavirüs aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının ilk serisinin sivil dolaşıma girdiğini söyledi.
İlk Sputnik Light aşılarının sivil dolaşıma girdiğini belirten Muraşko, bu aşıların ağırlıklı olarak daha önce Kovid-19 geçirenlere ve aşılanmış olanlara vurulacağını söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.