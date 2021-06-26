26 Haz 2021 - 12:41- Dünya

Sputnik Light aşısı02 dolaşıma girdi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V Koronavirüs aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının ilk serisinin sivil dolaşıma girdiğini söyledi. İlk Sputnik Light aşılarının sivil dolaşıma girdiğini belirten Muraşko, bu aşıların ağırlıklı olarak daha önce Kovid-19 geçirenlere ve aşılanmış olanlara vurulacağını söyledi.