26 Haz 2021 - 12:41- Dünya G: 26 Haz 2021 - 12:44

Sputnik Light Aşısı Sivil Dolaşıma Girdi

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V Koronavirüs aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının ilk serisinin sivil dolaşıma girdiğini söyledi.

26 Haz 2021 - 12:41 - Dünya

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