Windows 11 ile Internet Explorer’ın Sonu Geliyor

Yeni işletim sistemi ile Internet Explorer için emeklilik dönemi başlıyor.
Microsoft geleceğin işletim sistemi olarak nitelendirdiği yeni işletim sistemi Windows 11'i tanıttı. Şirketin ürün yöneticisi Panos Panay'ın tanıttığı Windows 11'le işletim sistemine birçok yeni özellik geleceği duyurulmuştu.
Önümüzdeki haftadan itibaren geliştiriciler için bir önsürümü kullanıma açılacak olan Windows 11 ile dünyayı internete bağlayan emektar Internet Explorer için de emeklilik süreci başlamış olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.