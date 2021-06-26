26 Haz 2021 - 14:44- Teknoloji G: 26 Haz 2021 - 14:45

Windows 11 ile Internet Explorer’ın Sonu Geliyor

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Yeni nesil Windows olarak karşımıza çıkan ve tasarımıyla beğeni toplayan Windows 11 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Windows 11 ile Internet Explorer’ın Sonu Geliyor mask
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Yeni işletim sistemi ile Internet Explorer için emeklilik dönemi başlıyor.

Microsoft geleceğin işletim sistemi olarak nitelendirdiği yeni işletim sistemi Windows 11'i tanıttı. Şirketin ürün yöneticisi Panos Panay'ın tanıttığı Windows 11'le işletim sistemine birçok yeni özellik geleceği duyurulmuştu.

Önümüzdeki haftadan itibaren geliştiriciler için bir önsürümü kullanıma açılacak olan Windows 11 ile dünyayı internete bağlayan emektar Internet Explorer için de emeklilik süreci başlamış olacak.
# Windows 11, Internet Explorer, Yeni nesil Windows, Yeni işletim sistemi, Microsoft

26 Haz 2021 - 14:44 - Teknoloji

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