Windows 11 ile Internet Explorer’ın Sonu Geliyor

Yeni işletim sistemi ile Internet Explorer için emeklilik dönemi başlıyor.

Microsoft geleceğin işletim sistemi olarak nitelendirdiği yeni işletim sistemi Windows 11'i tanıttı. Şirketin ürün yöneticisi Panos Panay'ın tanıttığı Windows 11'le işletim sistemine birçok yeni özellik geleceği duyurulmuştu.

Önümüzdeki haftadan itibaren geliştiriciler için bir önsürümü kullanıma açılacak olan Windows 11 ile dünyayı internete bağlayan emektar Internet Explorer için de emeklilik süreci başlamış olacak.