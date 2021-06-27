27 Haz 2021 - 00:53- Spor G: 27 Haz 2021 - 00:54

Fenerbahçe’de ikinci Ali Koç dönemi

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Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olan Ali Koç güven tazeledi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına gitti.

Fenerbahçe’de ikinci Ali Koç dönemi mask
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Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olan Ali Koç güven tazeledi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına gitti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sonuçları açıklarken, Ali Koç'un 6 bin 459 oyla yeniden Fenerbahçe başkanı olduğunu duyurdu.
# fenerbahçe, ali koç

27 Haz 2021 - 00:53 - Spor

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