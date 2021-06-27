Fenerbahçe’de ikinci Ali Koç dönemi

Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olan Ali Koç güven tazeledi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına gitti.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sonuçları açıklarken, Ali Koç'un 6 bin 459 oyla yeniden Fenerbahçe başkanı olduğunu duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.