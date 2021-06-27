Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik kazandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 95. Gazi Koşusu'nda kazanan Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas oldu. Çelik, bu zaferiyle birlikte Gazi Koşusu'nda üst üste 7. kez şampiyon gelmiş oldu.

Bu yıl 95. kez yapılacak Gazi Koşusu’nu Burgas kazandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu’nda yapıldı. İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 2400 metrelik koşuda, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, kupayı sahiplerine kazandırmak için piste çıktı. Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2.100.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 840.000 TL, üçüncüye 420.000 TL, dördüncüye 210.000 TL, beşinciye de 105.000 TL yarış ikramiyesi dağıtıldı.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.134.100 TL’lik bir ikramiye kazanmış olacak.

At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3.737.850 TL’ye ulaştı. 95. Gazi Koşusu’na, 22'si asıl ve 2’si yedek olmak üzere toplamda 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 22’si erkek, 2’si de dişi taylardan oluştu.