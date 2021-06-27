Ankara Çevre Yolu'nda otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara Çevre yolunda otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti bir kişi de ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet S. yönetimindeki 06 AGA 234 plakalı otomobil, Ankara Çevre Yolu'nda Etimesgut'tan Gölbaşı'na doğru ilerlerken aynı yönde giden Mustafa K. yönetimindeki 27 JF 496 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Sema B, Ceyda K. ve Gizem K. hayatını kaybederken, sürücü Ahmet S. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.
Yaralı Ahmet S. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikameti tek şeride düşürülürken, hurdaya dönen aracın parçaları Karayolları ekiplerince kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.