27 Haz 2021 - 20:56- Ekonomi G: 27 Haz 2021 - 20:57

Tesla, Çin’deki araçlarını geri çağırıyor!

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Elektrikli otomobil (EV) üreticisi Tesla'nın, Çin pazarında 'hatalı yazılım'dan dolayı kaza riski oluşturabilecek 285 bin aracı geri çağıracağı açıklandı.
Tesla, Çin’deki araçlarını geri çağırıyor! mask
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Elektrikli otomobil (EV) üreticisi Tesla'nın, Çin pazarında 'hatalı yazılım'dan dolayı kaza riski oluşturabilecek 285 bin aracı geri çağıracağı açıklandı. Çin Piyasa Düzenleme Kurulunun (SAMR) yürüttüğü inceleme sonucu, bir kısmı yerli üretim, bir kısmı ise ithal olan Model 3 ve Model Y araçlarında, otomatik sürüş sistemiyle alakalı sorunların belirlendiği öğrenildi.

Geri çağırma kararını duyuran SAMR, Tesla'nın söz konusu araçlardaki hatalı yazılımları ücretsiz olarak güncelleyeceğini de aktardı. Haberin duyurulmasının ardından Tesla, ABD borsasında yüzde 8 civarında değer kaybetti.

Hatırlanacağı gibi Tesla'nın geçen aylarda ölümlü kazalarla gündeme gelmesinin ardından Çin makamları denetimlerini sıkılaştırmıştı.
# Tesla, kaza riski oluşturabilecek araçlar

27 Haz 2021 - 20:56 - Ekonomi

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