28 Haz 2021 - 12:36- Belediyeler G: 28 Haz 2021 - 12:37

Sincan'da Ücretsiz Mezarlık Servisleri Yeniden Hizmete Başlıyor

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Sincan'da pandemi nedeniyle ertelenen ücretsiz mezarlık servisleri yeniden hizmete başlıyor. Vatandaşlar her Cuma belirlenen güzergahlar üzerinden ücr...
Sincan'da Ücretsiz Mezarlık Servisleri Yeniden Hizmete Başlıyor mask
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Sincan'da pandemi nedeniyle ertelenen ücretsiz mezarlık servisleri yeniden hizmete başlıyor. Vatandaşlar her Cuma belirlenen güzergahlar üzerinden ücretsiz servislerle kabir ziyaretinde bulunabilecek.

Sincan Belediyesi ücretsiz mezarlık servisi hizmetini yeniden başlatıyor. Vatandaşlar güvenli bir şekilde mezarlık ziyaretinde bulunup dönebilecek.

Her Cuma 09.00 ila 14.00 saatleri arasında servisler ring atmaya başlıyor.

Otobüsler 3 Ayrı Güzergahta Ring Atacak

 Servislerden biri Plevne, Akşemsettin, İstasyon, Ahi Evran Muhtarlıkları ile Sanayi ve Buhara Caddesi üzerinden vatandaşları Çimşit Mezarlığına götürecek.

İkinci servis Çarşı merkezinden hareket edecek. Atatürk Caddesi, Zeki Uğur Caddesi, Buhara Caddesi üzerinden Çimşit Mezarlığına ulaşacak.

 Yine saat 09.00'da Sincan Belediyesi Fatih ek binası önünden hareket edecek olan otobüs, M. Akif Ersoy ve İzmir Caddeleri; GMK Bulvarı ve Sincan OSB istikametinden Çimşit Mezarlığına ulaşacak.

Mezarlıkta bir saat bekleyen servis aynı güzergah üzerinden dönecek, vatandaşları belirlenen duraklarda bırakacak.

Servislerde toplu taşıma araçlarında alınan önlemler geçerli. Vatandaşlar maskesiz servise binemeyecek, sosyal mesafe kuralına uyulacak. Servisler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

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28 Haz 2021 - 12:36 - Belediyeler

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