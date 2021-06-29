İletişim Başkanlığı’ndan ‘İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı’

Çalıştaya, sektörün birlik temsilcilerinden İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir de katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı"nın 29 Haziran Salı (bugün) saat 10:00’da düzenleneceğini duyurdu. Altun paylaşımında, "İnternet medyasının sorunlarını, ihtiyaçlarını ve dezenformasyon politikalarına karşı nasıl dirençli hale getirilebileceğini konuşacağız" ifadelerini kullandı.

T.C. İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un açılış konuşmasını yapacağı Zoom Konferans Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek çalıştayın tek oturumda yaklaşık 3-4 saat sürmesi bekleniyor.

ÇALIŞTAYDA İGF GENEL BAŞKANI MESUT DEMİR DE BİR SUNUM YAPACAK

Moderatörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar tarafından gerçekleştirilecek çalıştaya katılacak olan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir de, internet medyasının sorunlarının yanı sıra bu yıl federasyon bünyesinde kurdukları haber ajansı İGFA'nın geldiği süreci ve hedeflerini anlatacak.