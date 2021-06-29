ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump’ın Siyaset Hayatı Tehlikede

New York'taki savcılar, Trump’ın başkanlık döneminde ailesine ve şirketinin üst düzey yöneticilerine sağladığı apartman, otomobil ve okul harcı gibi avantajların vergilendirilmesiyle ilgili olarak bir iddianame hazırlıyor.
45. ABD Başkanı’nın kişisel olarak suçlanması beklenmiyor. Ancak, ortaya çıkan kriz, Trump’ın aile şirketinin bankalarla ve diğer iş ortaklarıyla ilişkilerine zarar vererek ve siyasete geri dönüşünü gölgeleyerek şirketini iflas ettirebilir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.