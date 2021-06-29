29 Haz 2021 - 15:09- Dünya G: 29 Haz 2021 - 15:10

ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump’ın Siyaset Hayatı Tehlikede

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump yıkıcı bir mali ve siyasi darbeyle karşı karşıya bulunuyor.
ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump’ın Siyaset Hayatı Tehlikede mask
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New York'taki savcılar, Trump’ın başkanlık döneminde ailesine ve şirketinin üst düzey yöneticilerine sağladığı apartman, otomobil ve okul harcı gibi avantajların vergilendirilmesiyle ilgili olarak bir iddianame hazırlıyor.

45. ABD Başkanı’nın kişisel olarak suçlanması beklenmiyor. Ancak, ortaya çıkan kriz, Trump’ın aile şirketinin bankalarla ve diğer iş ortaklarıyla ilişkilerine zarar vererek ve siyasete geri dönüşünü gölgeleyerek şirketini iflas ettirebilir.
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29 Haz 2021 - 15:09 - Dünya

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