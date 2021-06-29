Avustralya Başbakan Yardımcısı’na ‘Maske’ Cezası

Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, Sydney şehrinin 500 kilometre kuzeyinde uğradığı bir akaryakıt istasyonunda maske takmadığı için bir vatandaş tarafından ihbar edildi. Olay yerine giden polisin incelemesi sonucu '54 yaşındaki bir adamın akaryakıt istasyonundaki dükkanda maske takmadığı' tespit edildi.

Sky News'e röportajında olayı doğrulayan Joyce, havalimanına giderken benzin almak için akaryakıt istasyonunda durduğunu, ödeme yapmak için kasaya yöneldiğini ve 30 saniye sonra, bu sırada maske takmamasının kendisine 200 Avustralya dolarına patladığını anlattı; "Hayat böyle işte" dedi.