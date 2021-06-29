29 Haz 2021 - 15:13- Dünya G: 29 Haz 2021 - 15:14

Avustralya Başbakan Yardımcısı’na ‘Maske’ Cezası

ABONE OL Google News Sayfamız

Avustralya Başbakan Yardımcısı Joyce, koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza alan en üst düzey isim oldu.
Avustralya Başbakan Yardımcısı’na ‘Maske’ Cezası mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, Sydney şehrinin 500 kilometre kuzeyinde uğradığı bir akaryakıt istasyonunda maske takmadığı için bir vatandaş tarafından ihbar edildi. Olay yerine giden polisin incelemesi sonucu '54 yaşındaki bir adamın akaryakıt istasyonundaki dükkanda maske takmadığı' tespit edildi.

Sky News'e röportajında olayı doğrulayan Joyce, havalimanına giderken benzin almak için akaryakıt istasyonunda durduğunu, ödeme yapmak için kasaya yöneldiğini ve 30 saniye sonra, bu sırada maske takmamasının kendisine 200 Avustralya dolarına patladığını anlattı; "Hayat böyle işte" dedi.
# Avustralya Başbakan Yardımcısı, Avustralya Başbakan Yardımcısı Joyce, koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza, Avustralya, Sydney şehri, Maske Cezası

29 Haz 2021 - 15:13 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Koronavirüsü Teşhis Edebilen Maske Geliştirildi mask
Koronavirüsü Teşhis Edebilen Maske Geliştirildi
Binance Kanada’daki Operasyonunu Durdurdu! Kripto Para Borsası Binance Bitiyor Mu? mask
Binance Kanada’daki Operasyonunu Durdurdu! Kripto Para Borsası Binance Bitiyor Mu?
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye’ye Geliyor mask
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye’ye Geliyor
İki Farklı Doz Aşı İşe Yarıyor Mu? İşte Sonuçlar mask
İki Farklı Doz Aşı İşe Yarıyor Mu? İşte Sonuçlar
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Sağlık Durumu Ülkede Endişe Yarattı mask
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Sağlık Durumu Ülkede Endişe Yarattı
Türkiye’de De Kullanılıyor… Koronavirüs Aşısı İçin Flaş Karar! mask
Türkiye’de De Kullanılıyor… Koronavirüs Aşısı İçin Flaş Karar!
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status