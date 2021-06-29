Avustralya Başbakan Yardımcısı’na ‘Maske’ Cezası

Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, Sydney şehrinin 500 kilometre kuzeyinde uğradığı bir akaryakıt istasyonunda maske takmadığı için bir vatandaş tarafından ihbar edildi. Olay yerine giden polisin incelemesi sonucu '54 yaşındaki bir adamın akaryakıt istasyonundaki dükkanda maske takmadığı' tespit edildi.
Sky News'e röportajında olayı doğrulayan Joyce, havalimanına giderken benzin almak için akaryakıt istasyonunda durduğunu, ödeme yapmak için kasaya yöneldiğini ve 30 saniye sonra, bu sırada maske takmamasının kendisine 200 Avustralya dolarına patladığını anlattı; "Hayat böyle işte" dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.