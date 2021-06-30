30 Haz 2021 - 11:52- Ekonomi G: 30 Haz 2021 - 11:53

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan Enflasyon Açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan enflasyon ile ilgili açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan Enflasyon Açıklaması mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından enflasyona ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Elvan yaptığı açıklamada, " Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
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30 Haz 2021 - 11:52 - Ekonomi

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