30 Haz 2021 - 12:52- Asayiş G: 30 Haz 2021 - 12:53

MİT’ten Operasyon: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi.

30 Haz 2021 - 12:52 - Asayiş

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