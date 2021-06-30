30 Haz 2021 - 17:01- Asayiş G: 30 Haz 2021 - 17:03

TSK ve MİT’ten Ortak Operasyon: 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlediği hava harekatında 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

30 Haz 2021 - 17:01 - Asayiş

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TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 7 terörist etkisiz hale getirildi mask
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