Ozan Kabak, Liverpool’dan ayrıldı! Neler Oluyor? İşte Detaylar...

Liverpool ile kiralık sözleşmesi sona eren Ozan Kabak, İngiliz kulübe veda ederek Schalke'ye döndü.

İSTANBUL (İGFA) - Bonservisi Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti. Kiralık olarak Premier Lig'de top koşturan ve başarılı performansıyla taraftarın takdirini kazanan Ozan Kabak, paylaştığı video ve yayımladığı Türkçe ve İngilizce mesajla Liverpool'a veda etti.

İŞTE OZAN KABAK'IN VEDA MESAJI!

"Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiğim dört ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Jürgen Kloop ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım."