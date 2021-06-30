CHP’nin anayasa taslağı hazır

CHP’nin hazırladığı yeni anayasa taslağına son şekli Parti Meclisi toplantısında verildi. 29 maddelik ana ilkeler açıklandı. CHP parlamenter sistem için hazırladığı taslak metni ortak masaya taşıyacak.

CHP, yeni anayasa taslağına son şeklini 5 ay aradan sonra toplanan Parti Meclisi'nde verdi. TRT Haber'in edindiği taslağa ilişkin sunumu CHP'nin anayasa taslağına göre cumhurbaşkanı partili olmayacak.

CHP'nin anayasa önerisine göre başbakanlık makamı ve bakanlar kurulu eskisi gibi çalışacak. Cumhurbaşkanı partili olmayacak. Bakanlıklara dışarıdan atama yapılamayacak. Belediyelere kayyum ataması zorlaştırılacak. Meclis'teki komisyonlar güçlendirilecek. Komisyonlar denetim yapabilecek. Meclis genel kurulu çalışmaları kesintisiz olarak TRT üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yüksek Seçim Kurulu seçim mahkemesi olarak yeniden düzenlenecek. Siyasi ahlak yasası çıkarılacak. CHP Adalet Yüksek Konseyi kurulmasını da istiyor.

Taslak metin sadece Millet İttifakı ile paylaşılmayacak. CHP, parlamenter sistemi savunan tüm partilerle ortak masada buluşacak. Liderler düzeyindeki görüşme trafiğinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Bu arada CHP seçim kanunda da çalışma yaptı. Seçim barajının tamamen kaldırılması teklif edilecek. CHP'nin önerisinde seçime giren partilerin liderlerinin Mecliste temsil edilmesini sağlayacak düzenleme de yer alıyor.