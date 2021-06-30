30 Haz 2021 - 19:06- Siyaset G: 30 Haz 2021 - 19:07

CHP’nin anayasa taslağı hazır

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP’nin hazırladığı yeni anayasa taslağına son şekli Parti Meclisi toplantısında verildi. 29 maddelik ana ilkeler açıklandı. CHP parlamenter sistem için hazırladığı taslak metni ortak masaya taşıyacak. CHP, yeni anayasa taslağına son şeklini 5 ay aradan sonra toplanan Parti Meclisi'nde verdi. .
CHP’nin anayasa taslağı hazır mask
ABONE OL Google News Sayfamız

CHP’nin hazırladığı yeni anayasa taslağına son şekli Parti Meclisi toplantısında verildi. 29 maddelik ana ilkeler açıklandı. CHP parlamenter sistem için hazırladığı taslak metni ortak masaya taşıyacak.

CHP, yeni anayasa taslağına son şeklini 5 ay aradan sonra toplanan Parti Meclisi'nde verdi. TRT Haber'in edindiği taslağa ilişkin sunumu CHP'nin anayasa taslağına göre cumhurbaşkanı partili olmayacak.

CHP'nin anayasa önerisine göre başbakanlık makamı ve bakanlar kurulu eskisi gibi çalışacak. Cumhurbaşkanı partili olmayacak. Bakanlıklara dışarıdan atama yapılamayacak. Belediyelere kayyum ataması zorlaştırılacak. Meclis'teki komisyonlar güçlendirilecek. Komisyonlar denetim yapabilecek. Meclis genel kurulu çalışmaları kesintisiz olarak TRT üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yüksek Seçim Kurulu seçim mahkemesi olarak yeniden düzenlenecek. Siyasi ahlak yasası çıkarılacak. CHP Adalet Yüksek Konseyi kurulmasını da istiyor.

Taslak metin sadece Millet İttifakı ile paylaşılmayacak. CHP, parlamenter sistemi savunan tüm partilerle ortak masada buluşacak. Liderler düzeyindeki görüşme trafiğinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Bu arada CHP seçim kanunda da çalışma yaptı. Seçim barajının tamamen kaldırılması teklif edilecek. CHP'nin önerisinde seçime giren partilerin liderlerinin Mecliste temsil edilmesini sağlayacak düzenleme de yer alıyor.

# chp, chp ankara, chp haberleri, Anayasa taslağı

30 Haz 2021 - 19:06 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili Belediye Başkanlarına “Sizin Başarınız 2023’teki Seçim Sonuçlarını Etkileyecek” mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili Belediye Başkanlarına “Sizin Başarınız 2023’teki Seçim Sonuçlarını Etkileyecek”
Bahçeli’den HDP’ye saldırıyla ilgili açıklama! Kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir... mask
Bahçeli’den HDP’ye saldırıyla ilgili açıklama! Kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 Ve F-35 Açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 Ve F-35 Açıklaması
AK Parti Ankara Gençlik Kolları Suriye Azez’de mask
AK Parti Ankara Gençlik Kolları Suriye Azez’de
AK Parti'den Mansur Yavaş'a fahiş ''su zammı'' tepkisi mask
AK Parti'den Mansur Yavaş'a fahiş ''su zammı'' tepkisi
AK Parti Ankara milletvekilleri ATB İş Merkezi'ni ziyaret etti mask
AK Parti Ankara milletvekilleri ATB İş Merkezi'ni ziyaret etti
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status