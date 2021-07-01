01 Tem 2021 - 09:13- Belediyeler G: 01 Tem 2021 - 09:53

Ankara Altındağ'da Büyük Dönüşüm

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Altındağ'da büyük dönüşüm için düğmeye basıldı. Altındağ'da gerçekleştirilecek olan "Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi'nin" temelleri atıldı. 

Ankara Altındağ'da Büyük Dönüşüm mask
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Ankara'da kentsel dönüşümün öncüsü Altındağ Belediyesi, Altındağ'ın kanayan yarası olan bölgelerde değişim ve dönüşüme coşkuyla start verdi. Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temelleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımları ile gerçekleştirilen törenle atıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın ev sahibi olduğu coşku dolu programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Orhan Yeğin, Zeynep Yıldız ve Arife Polat Düzgün, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıktı Aktaş, Altındağlı muhtarlar, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"SÖZ VERDİK, SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak 357 konut ve 42 dükkanın 1 yıl içinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Bakan Kurum, Aktaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e kadar yüzyıllar boyunca "tarihi Ankara" olarak bilinen özel bir yer olan Altındağ'da, vatandaşlara verilen sözü yerine getirdiklerini belirtti. "Altındağ'ın Büyük Dönüşümü" ismiyle başlattıkları projede, atılacak temelle tarihi Ankara'yı aslına uygun hale getirmek için çalıştıklarını dile getiren Kurum, gece gündüz Ankara için ne yapılabilir gayreti içinde olduklarını vurguladı.

  "HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Bakan Kurum, "Aktaş Kentsel Dönüşüm Projemizle 357 yeni yuvamızın ve bereketin merkezi olacak 42 dükkanımızın temellerini atıyoruz. Yeni yuvalarınız hayırlı olsun." dedi. Altındağ'ın önemli bir cazibe merkezi olacağına da dikkati çeken Kurum, şehirlerin tarihi ve kültürel dokusuna sadık kaldıklarını, vatandaşların daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sağlıklı şehirleri hak ettiklerini söyledi.

"ALTINDAĞ'I 2023'E HAZIRLIYORUZ"

Gerçekleştirilecek olan büyük dönüşüm projesi hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı ise şunları kaydetti: "Ankaramızın kalbi Altındağ, Türkiye'nin en önemli değişim ve dönüşümlerinin yaşandığı bir ilçe... Hemen hemen tüm mahallelerimizde dönüşüm var. Altındağ'ı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırlarken her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Altındağ için kendisine sunduğunuz her projeye destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz." 

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01 Tem 2021 - 09:13 - Belediyeler

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