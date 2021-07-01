Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Berberlere Ve Kuaförlere Destek Fuarı

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın da katılarak sektöre ilişkin yeni trendlerin paylaşılacağı, yeni ürünlerin ve teknolojilerin tanıtılacağı bir platformun oluşturulmasında emeği geçen, katkı sunanlara teşekkür ettiği fuar tanıtım toplantısında Oda Başkanı Sezayi Kara, fuar ile sektöre daha fazla katkı sunmayı, berber, kuaför ve güzellik uzmanı meslektaşlarına destek olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ev sahipliğinde 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında ANFA Fuar ve Kongre Merkezi Altınpark'ta düzenlenecek "Ankara Kozmetik Hijyen ve Güzellik Günleri" için bir mekanda tanıtım toplantısı yapıldı. ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın da katıldığı ve Oda yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara tarafından fuar hakkında bilgiler paylaşıldı, değerlendirmeler yapıldı.

ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ BİR ARAYA GELECEK

Oda Başkanı Kara, fuarın Ankara için, Ankara'da faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik uzmanı için önemine vurgu yaparak başladığı konuşmasında; fuar ile sektöre daha fazla katkı sunmayı ve meslektaşlarına destek olmayı hedeflediklerini belirterek, "Ankara Kozmetik Hijyen ve Güzellik Günleri fuarımızı Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın ev sahipliğinde, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ATO Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi desteğiyle 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında ANFA Fuar ve Kongre Merkezi Altınpark'ta gerçekleştireceğiz. Fuarımız Ankara'mıza değer katacak. Ankara'da faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik uzmanlarımızı inşallah fuarımızda ağırlayacağız, onlara destek olacağız. Fuarımız meslektaşlarımızın, gezip görebilecekleri, yenilikleri, trendleri takip edebilecekleri bir fuar olacak. Fuarımızda ziyaretçi meslektaşlarımız uygun fiyatlarla ihtiyaç duydukları ürünlere ulaşabilme fırsatı yakalayacak. Meslektaşlarımızın yanı sıra halkımıza da açık olacak ve girişlerin ücretsiz olacağı fuarımızın Ankara'mıza yakışır bir şekilde olması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Fuara katılımcı olarak öncelikle Ankara merkezli firmalara öncelik vereceğiz. Çünkü Ankara'da sektörümüze hizmet veren ürün tedarikçisi çok büyük firmalarımız var. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi bir araya getirmek istiyoruz. Fuarda makasından, tarağına, kozmetiğine kadar çok çeşitli ürünleri içeren sektörel markalar olacak. Fuarımıza 60 civarında firma katılırken, katılımcı firmalar firma imajını, marka ve ürünlerini teşhir etmek suretiyle sipariş alabilecek ve bu anlamda rekabet avantajı elde edebilecek. Temennimiz bu fuarın daha da büyüyerek devam etmesi ve geleneksel hale getirilmesi." ifadelerini kullandı.

Fuarda pek çok farklı alanda eğitim, yarışma, konser gibi etkinliğin de düzenleneceğini belirten Kara, şöyle devam etti: "Fuar süresince eğitim ve yarışmalar, gösteriler, konserler olacak. Pandemi sürecinde berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları çok yıprandılar. Meslektaşlarımızı bir taraftan sektöre hizmet eden tedarikçilerle, yeni ürün ve trendlerle buluştururken diğer taraftan da eğlenceli, öğretici, deneyimleyici, kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak etkinlikler olacak. Berberlik branşında 18 yaşın üstünde kalfalık ve ustalık belgesi olan tüm berberlerimiz saç kesim teknikleri üzerine yarışmalara katılabilecek. Kuaför ve güzellik uzmanları için de cilt bakımı gibi konular üzerine eğitimler, gösteriler olacak. Yarışmaların kaybedeni olmayacak. Amaç sahne heyecanını yönetmek, anın tadını çıkarırken meslek adına kendini geliştirmek. Fuar salonunda, mesleğimizin nereden nereye geldiğini anlatan, geçmiş zamanda kullanılan ustura, makas, el tıraş makinesi gibi malzemelerin sergilendiği nostaljik bir ortam olacak."

"TANITIM, SEKTÖRÜN VİZYONU AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Tanıtım toplantısında bir konuşma yapan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da "ANKESOB olarak her zaman, her programında Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın yanında oluyor, imkanlarımız doğrultusunda destekte bulunuyoruz. ANKESOB olarak, büyüyen ve gelişen sektörler için yenilik ve trendlerin yanı sıra yeni malzeme ve ürünlerin tanıtımı anlamında fuarları, tanıtım günlerini özellikle vizyon gelişimi açısından önemsiyoruz.

Bu anlamda Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın ev sahipliğinde düzenlenecek Ankara Kozmetik Hijyen ve Güzellik Günleri için de elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız ve yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim.

Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında toplayarak kuruluşların bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra yeni trendlerin paylaşılacağı, yeni ürünlerin ve teknolojilerin tanıtılacağı bir platformun oluşturulmasında emeği geçen katkı sunan başta Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın değerli başkanı Sezayi Kara olmak üzere oda yöneticilerine ve bu bağlamda fuara katılım sağlayarak destek olacak kozmetik sektöründe yer alan Ankara merkezli tedarikçi firmalara teşekkür ediyorum. Fuarın Ankara'mız için, ülkemiz için, berberlerimiz ve kozmetik sektörümüz için hayırlı olmasını, bu adımın daha nice başarılı çalışmalara öncülük etmesini diliyorum." dedi.