Yüksek Kortizol Seviyesi Uykusuzluğa Neden Oluyor

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, vücuttaki yüksek statik elektriğin neden olduğu yüksek kortizol seviyesinin strese, yorgunluğa ve uykusuzluğa yol açtığına dikkat çekiyor. Bu kapsamda, tüketici odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam eden İşbir Yatak sporculara, sportif yaşama ve aktif bir yaşam ritmine sahip olan kişilere özel olarak tasarladığı Energy+ yatağı, ürün gamına dahil ettiğini duyurdu.

Çeşitli araştırma kuruluşları ve spor otoriteleriyle karşılıklı olarak geliştirilen Energy+ yatak, ergonomisinin ve omurga dostu yapısının yanı sıra uyku deneyimini maksimize etme teknolojilerini de içerisinde barındırıyor.

MELATONİN SEVİYESİNİN ARTMASINA YARDIMCI OLUYOR

Uzun araştırmalar sonunda, uyku deneyimini artırmak ve kullanıcısının yaşam kalitesine katkı sunmak için geliştirilen Energy+ yatağın tasarımında bulunan karbon iplikli Anti-Cortizol Teknolojisi, vücutta biriken statik elektronların yakalanmasına ve havaya salınmasına yardımcı oluyor. Böylelikle, kullanıcının voltajında yaşanan düşüş kortizol seviyesinin düşmesine ve kişinin dinlenmiş şekilde uyanmasını sağlayacak olan melatonin seviyesinin artmasına yardımcı oluyor.

Sportif aktivitelerden kaynaklı, vücudun çeşitli noktalarında bölgesel kas ağrıları oluşabiliyor. Energy+ yatak, üst yüzeyindeki özel forma sahip 3D Air Katmanı sayesinde kaslara gece boyunca noktasal basınç uygulayarak kasların rahatlamasına yardımcı oluyor ve dinlenmesini hızlandırıyor.

İDEAL UYKU İKLİMİNİN OLUŞMASINI SAĞLIYOR

Yapılan araştırmalar, spordan sonra da vücut sıcaklığında değişimin ve terlemenin devam ettiğini gösteriyor. Energy+’ın tasarımında kullanılan Cool & Dry Kumaş Teknolojileri, sıcaklık değişikliklerine dinamik olarak yanıt vererek yatağın üst yüzeyindeki nem yönetimini ideal seviyede tutmaya yardımcı oluyor. Yatakta kullanılan süngerlerin açık hücreli yapısı ve yatak üst yüzeyinde kullanılan süngerin özel kesimi sayesinde, yatak maksimum hava geçirgenliğine sahip oluyor. Böylelikle, ideal uyku ikliminin oluşturulmasına da yardımcı olunuyor.

Üst yüzeyindeki yüksek yoğunluklu, yeni nesil ViscoStar Aeromax Konfor Katmanı, vücudun ergonomisine mükemmel uyum sağlayarak kullanıcısına rahatlatan bir sarma hissi yaşatıyor. Ayrıca, yatak uyku kalitesini etkileyecek unsurlara karşı etkin koruma sağlayan İşbir Hygiene+ Teknolojisi’ne sahip.