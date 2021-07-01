01 Tem 2021 - 11:36- Belediyeler G: 01 Tem 2021 - 11:37

Pursaklar’da Miniklerin Mezuniyet Heyecanı

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Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Okulları, Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde mezuniyet günü programı düzenledi.
Pursaklar’da Miniklerin Mezuniyet Heyecanı mask
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Nezaket Okulları’nda okul öncesi eğitim kapsamında gelişimlerine yönelik eğitim, faaliyet, etkinlik ve oyunlarla hayata hazırlanan minik öğrenciler, mezuniyet töreninde gösteriler yaptı.

Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

 ‘‘Ne kadar çok özlemişiz, öğrencilerimizi ve velilerimiz”

Çocuklarla bir arada olmaktan keyif alan ve onların mutluluğunu paylaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Saray, Merkez ve Altınova Nezaket Okullarımızın mezuniyet töreni programına katıldık. Okul öncesi eğitimi alan minik öğrencilerimizi mezun etmenin mutluluğunu sizlerle birlikte taçlandırıyoruz. Çocuklarımız, pandemi döneminde okulların açık olduğu günlerde bıkmadan usanmadan ve her gün muhteşem bir enerjiyle okula koştular. Büyük bir gayret ve özveri ile çalıştılar. Salgın nedeniyle zorlu geçen eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamladığınız için hepinizi kutluyorum. Her birine mutlu, aydınlık dolu bir gelecek diliyorum. Ne kadar çok özlemişiz, öğrencilerimizi ve velilerimizi” dedi.

‘‘Çocuklar hayatın neşesi’’

Çocukların, hayatın neşesi olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; ‘‘Nezaket Okulları çocukların gelişim düzeyleri ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programıyla, bilimsel bilgi, sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle, aktif eğitim anlayışıyla tüm Pursaklar’a hizmet veriyor. Belediyemiz Nezaket okullarından mezun olan çocuklarımız ve ailelerini tebrik ediyor, Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin başta olmak üzere Nezaket Okullarımızın tüm yönetici ve öğretmenlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi.

Gerçekleştirilen gösterilerin ardından Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocukların ilk karnelerini de tek tek takdim etti.

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01 Tem 2021 - 11:36 - Belediyeler

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