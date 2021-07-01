01 Tem 2021 - 11:48- Belediyeler G: 01 Tem 2021 - 11:49

Başkan Ertuğrul Çetin’den Esma Nur’a Moral Ziyareti

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek moral veriyor.
Başkan Ertuğrul Çetin’den Esma Nur’a Moral Ziyareti mask
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Yoğun mesaisinden arta kalan zamanlarını vatandaşlarla iç içe geçirmeye gayret gösteren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe sakinlerinden Esma Nur’u ziyaret etti.

Bir süre aile ile sohbet eden Başkan Çetin, Esma Nur’un sağlık durumu ile ilgili bilgiler alarak yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

‘‘Bizim mahallemizin güzel kızı Esma Nur çaya davet etti, gitmemek olmazdı’’

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça evinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yoğun iş tempomuzdan fırsat buldukça evinde tedavi gören hastalarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak acil şifalar diliyoruz. Bizim mahallemizin güzel kızı Esma Nur çaya davet etti, gitmemek olmazdı. Sağlık insanın en büyük hazinesidir. Allah tüm vatandaşlarımıza şifasız dert vermesin. Biran önce sağlığına kavuşması için dua edelim’’ dedi.

Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyet duyduklarını ifade eden Nur ailesi ise her zaman ilçedeki vatandaşların yanında olduğu için Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti.

# Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret, Esma Nur’a Moral, pursaklar, Esma Nur’un sağlık durumu

01 Tem 2021 - 11:48 - Belediyeler

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