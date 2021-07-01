01 Tem 2021 - 11:52- Magazin G: 01 Tem 2021 - 11:57

Hadise’den Ablası Hülya Açıkgöz'e Barış Sinyali

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Şarkıcı Hadise, resmi internet sitesi ‘hadise.com’u kendisine geri vermeyip satışa çıkaran eski menajeri ablası Hülya Açıkgöz’e dava açmıştı. 
Hadise’den Ablası Hülya Açıkgöz'e Barış Sinyali mask
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Kaan Yıldırım ile ayrılığının ardından en büyük destekçisinin ablası olduğu konuşulan Hadise'nin son paylaşımını alıntılaması dikkat çekti.

Hadise-c ayrıldığı sonrası ünlü şarkıcının küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den olay bir fotoğraf gelmişti. Birliktelikleri ile çok konuşulan Hadise-Kaan Yıldırım çifti, sürpriz şekilde ilişkilerine nokta koydu.

'Boynuz' paylaşımı, 'ihanet' göndermesi olarak yorumlanmıştı. Hülya Açıkgöz, magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerin ardından açıklama yapmıştı.

Ayrılığın ardından ünlü şarkıcının görüşmediği ablası Hülya Açıkgöz'ün yaptığı paylaşım dikkat çekti. Hülya Açıkgöz'ün 'boynuz' paylaşımı ile Kaan Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı konuşuldu.

Açıkgöz, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı, "Rica ediyorum yaptığım paylaşımları Hadise veya ailemle bağdaştırmayın" ifadelerini kullandı.

Hadise, küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz’ün hayatını kaybeden köpeği Rajan’ı “Huzurla uyu canımız Rajan” notuyla paylaştı.

Hadise’nin, ablasının paylaşımını alıntılaması ‘ikilinin arasındaki buzlar eridi’ yorumlarına neden oldu!

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01 Tem 2021 - 11:52 - Magazin

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