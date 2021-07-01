Keçiören'de Yüzme Havuzları çocukların ayağına gidiyor

Aynı zamanda havuzların etrafı ağaçlandırılarak daha estetik bir görünüm sağlanıyor.
Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kafkas, Atapark ve Yayla mahallelerine inşa edilen 1.20 metre derinliğindeki havuzlar ücretsiz olarak hizmet verecek.
“TESİSLERİMİZ VATANDAŞIMIZA AİT”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki yüzme havuzu ve aqua parkların bugün itibariyle hizmete başladığını belirterek, “Keçiören’de, yetişkinlerin ve çocukların yaz sıcağında serinlemesi ve günün yorgunluğunu atması için yüzme havuzu ve aqua parklarımız konforlu bir ortam sunuyor. Tam donanımlı bakım ve temizlik çalışmalarının yapıldığı Aktepe Spor Tesisi ve Aqua Parkı, Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Parkı vatandaşımızın hizmetindedir. Bütün spor tesislerimiz vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Herkes bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler.” diye konuştu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.