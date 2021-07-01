01 Tem 2021 - 12:13- Belediyeler G: 01 Tem 2021 - 12:14

Keçiören'de Yüzme Havuzları Çocukların Ayağına Gidiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi ilçedeki üç mahalleye kurduğu prefabrik yüzme havuzlarıyla çocuklara hem serinleyecekleri hem de doyasıya eğlenecekleri bir ortam hazırlıyor.

Keçiören'de Yüzme Havuzları Çocukların Ayağına Gidiyor mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Aynı zamanda havuzların etrafı ağaçlandırılarak daha estetik bir görünüm sağlanıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kafkas, Atapark ve Yayla mahallelerine inşa edilen 1.20 metre derinliğindeki havuzlar ücretsiz olarak hizmet verecek.

“TESİSLERİMİZ VATANDAŞIMIZA AİT”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki yüzme havuzu ve aqua parkların bugün itibariyle hizmete başladığını belirterek, “Keçiören’de, yetişkinlerin ve çocukların yaz sıcağında serinlemesi ve günün yorgunluğunu atması için yüzme havuzu ve aqua parklarımız konforlu bir ortam sunuyor. Tam donanımlı bakım ve temizlik çalışmalarının yapıldığı Aktepe Spor Tesisi ve Aqua Parkı, Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Parkı vatandaşımızın hizmetindedir. Bütün spor tesislerimiz vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Herkes bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler.” diye konuştu. ​
# TESİSLERİMİZ VATANDAŞIMIZA AİT, keçiören belediyesi, keçiören, yüzme havuzları

01 Tem 2021 - 12:13 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Keçiören'de Yüzme Havuzları çocukların ayağına gidiyor mask
Keçiören'de Yüzme Havuzları çocukların ayağına gidiyor
Büyükşehir Belediyesi Arıcılık Akademisi’nde Eğitimler Devam Ediyor mask
Büyükşehir Belediyesi Arıcılık Akademisi’nde Eğitimler Devam Ediyor
Başkan Ertuğrul Çetin’den Esma Nur’a Moral Ziyareti mask
Başkan Ertuğrul Çetin’den Esma Nur’a Moral Ziyareti
Hurdacılar Esnafına Maske Ve Dezenfektan Desteği mask
Hurdacılar Esnafına Maske Ve Dezenfektan Desteği
Pursaklar Belediyesi Yüzme Havuzu Yeniden Hizmette mask
Pursaklar Belediyesi Yüzme Havuzu Yeniden Hizmette
Pursaklar’da Miniklerin Mezuniyet Heyecanı mask
Pursaklar’da Miniklerin Mezuniyet Heyecanı
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status