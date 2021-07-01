01 Tem 2021 - 12:31- Belediyeler G: 01 Tem 2021 - 12:32

Çankaya Belediyesi'nin Sunduğu Gündüz Bakımevlerine Başvurular Başlıyor

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Türkiye’de en büyük gündüz bakımevi hizmeti sağlayan yerel yönetimi, Çankaya Belediyesinde 2021-2022 yılı okul öncesi eğitim dönemi için başvurular 1 Temmuz'da başladı.
Çankaya Belediyesi'nin Sunduğu Gündüz Bakımevlerine Başvurular Başlıyor mask
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Başkent Ankara'ya birbirinden güzel 12 gündüz bakımevi kazandırarak 1500'den fazla çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sağlayan Çankaya Belediyesi, bu yıl başvuruları e-posta ile alacak. Çağdaş, modern ve düşük ücretle hizmet vermesinden dolayı yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi kreşlerine 2021-2022 eğitim dönemi için başvurular, 1 Temmuz - 9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Yerel yönetim düzeyinde Türkiye’de en büyük gündüz bakımevi hizmeti veren ve son 7 yılda 7 yeni kreş açan Çankaya Belediyesi, toplam 12 kreşte 1500'den fazla çocuğa okulöncesi eğitim imkanı sunuyor.

BAŞVURULAR E-POSTA İLE

Çağdaş ve kaliteli eğitimin en önemli adresi Çankaya Belediyesinde kreşlere başvurular bu yıl pandemi koşulları nedeniyle e-posta ile yapılıyor. Velilerin, çocuğun adı- soyadı, doğum yılı ve tercih edilecek tek gündüz bakımevinin adını, ikamet adresi ve iletişim bilgilerini içeren e-posta ile [email protected] adresine başvurmaları gerekiyor.

Başvurularda, kapasitesi uygun olan gündüz bakımevlerine tüm çocukların kaydı alınacak. Kapasite fazlası başvuru bulunan gündüz bakımevlerinde ise listeler, ailelerle yapılacak mülakat sonrası sosyal ve ekonomik koşullara göre belirlenecek. Gündüz bakımevleri çocuk kapasiteleri Sağlık Bilim Kurulu'nun tedbir kararları doğrultusunda gerçekleşecek.

ÇANKAYA GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ MARKA OLDU

Çankaya Belediyesi'nin sunduğu gündüz bakımevi hizmetinin büyük ilgi gördüğünü kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Amacımız çocuklarımıza bilimin ve aklın ışığında eğitim vermek. Ülkemizdeki en kapsamlı ve en kaliteli gündüz bakımevi hizmetini veriyoruz.

Çocuklarımızı bilimle, sanatla, felsefeyle, sporla ve farklı kültürlerle tanıştırarak büyütüyoruz. Büyük bir beğeni ve takdir toplayan bu hizmetimiz kendi alanında şimdiden bir marka haline gelmiş durumda. İnanıyorum ki,  gündüz bakımevlerimizde ilk eğitimlerini alan çocuklarımız iyi yetişmiş Cumhuriyet bireyleri olacak ve ülkesine hizmet edecek. Böyle bir hizmeti vermekten mutlu ve gururluyum” dedi. 

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01 Tem 2021 - 12:31 - Belediyeler

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